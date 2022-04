Mariupolieši par filtrācijas nometnēm: "Nevarat iedomāties, cik briesmīgi apstākļi"

Ja neskaita "Azovstal" metalurģijas rūpnīcas pazemes bunkurā patvērušos ukraiņu karavīrus un civiliedzīvotājus, Mariupole atrodas Krievijas karaspēka kontrolē un faktiski ir izolēta no ārpasaules. Informācija par apstākļiem pilsētā pienāk sporādiski - galvenokārt no tiem, kam izdevies izkļūt no pilsētas -, un to nav iespējams pārbaudīt.