VARAM palielina finansējumu apkures sistēmu nomaiņas programmai; samazina prasības granulu katliem

Grozījumi paredz palielināt konkursā pieejamo finansējuma apjomu, nosakot to 30 miljonu eiro apmērā, kā arī precizē atsevišķus konkursa nosacījumus, lai atbalsts būtu pieejams pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam.

Tāpat veiktas izmaiņas attiecībā uz biomasas granulu katlu energoefektivitātes klasi, mainot to no A+++ uz sākot no A+, ieskaitot.