“de facto”: SIF konkursam atšķirīgi kritēriji, kas rada virkni jautājumu

Tad, neatkarīgi no iepriekš saņemtā punktu skaita, valsts atbalsts tiktu tiem NVO projektiem, kuros piedāvāts šogad organizēt pasākumus par godu Mātes, Ģimenes vai Bērnu tiesību aizsardzības dienām. Tad pie finansējuma tiktu pasākumi, kas novērtēti, piemēram, ar 16 punktiem, bet netiktu ar 24.

Vai tikai ar 16 punktiem novērtētās Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības Ģimenes dienas svinības un apvienības bukletu dalīšana daudzbērnu mammām. Šo biedrību vada Elīna Treija, kura vēlēšanās startējusi no Nacionālās apvienības saraksta.

Uz LTV jautājumu, vai viņa rīcība nav saistīta ar to, lai tieši šīs organizācijas tikt pie finansējuma, pie kuras citādi tās netiktu, jo viņu projekti nebija pietiekami augstu novērtēti, Parādnieks atbild: “Ar to vajadzēja sākt, ka jums ir pretenzijas pret kādām konkrētām organizācijām. Es šādi uz to neskatos. 18 projekti kopumā šādā veidā tiek atbalstīti pa visu Latviju.”