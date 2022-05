PMLP garās rindas pēc pasēm: risinājumi iekavējušies; darbiniekiem nepietiekams atalgojums

Dzīvās rindas gadījumā jau no rīta atkarībā no darbinieku skaita pārvaldē aplēš, cik cilvēkus konkrētajā dienā var apkalpot, un sanākušajiem izdala numuriņus, lai lieki nav jāgaida. Parasti rīta pusē tas jau esot skaidrs. Un tā būšot arī tad, ka šādas rindas atkal būs ikdiena. “Būs varbūt gadījumi, kad mēs varam atvērt mūsu numuriņu sistēmu [vēlāk vēlreiz] – jā, lūdzu, ja jūs te esat gadījies un mēs varam vēl apkalpot, varbūt tā arī izdodas. Bet skatoties no pieredzes Rīgā, Rēzeknē, Ogrē, mēs [jau no rīta] skatāmies, cik var maksimāli apkalpot,” stāsta Roze.