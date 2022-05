Feldmans: Nevienam nav ilūziju par "Latvijas gāzes" gatavību iesaistīties Krievijas izdomātā dabasgāzes apmaksāšanas procesā

Politiķim nav nekādu šaubu, ka LG apzinās patiesos Kremļa nolūkus izveidot sankciju apiešanas shēmu, tāpēc LG nostāja, prasot šādu atļauju, ir nožēlojama. No morāli ētiskā viedokļa šāda rīcība nav pieļaujama, uzsvēra Feldmans. Šādas iespējas nepieļaušana bija viens no iemesliem, kāpēc "Konservatīvie" rosināja atteikšanos no Krievijas gāzes iegādes, kas pašlaik Saeimā atbalstīta otrajā lasījumā, skaidroja partijas frakcijas vadītājs. Tāpat arī sekmīgi tiek strādāts, lai dabasgāzi iegūtu no alternatīviem avotiem, atzīmēja Feldmans.