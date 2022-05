Saeimas komisija norāda uz notiesājošu spriedumu trūkumu cilvēktirdzniecības, tostarp arī prostitūcijas gadījumos

VP pārstāvis Luberts piekrita deputātam, ka visi - Saeimā, policijā un tiesā - katrs "dzīvojam uz savas planētas", jo nav neviena notiesājoša sprieduma par cilvēka tirdzniecības lietām, kas neveicina izpratni šajos jautājumos. Viņš prognozēja, ka "mēs kļūsim par seksa galvaspilsētu" un ir jautājums, kas par to uzņemsies atbildību. VP "no rokām ir izņemts ierocis", jo tā nevar veikt prostitūcijas kontrolpirkumus, kas arī ļoti apgrūtinošu padara sutenerisma konstatēšanu.

Cits VP pārstāvis Vadims Nazarovs skaidroja, ka no vienas puses policijai ir ļoti laba sadarbība ar Augstāko tiesu un prokuratūru. Taču kādos citos tiesu līmeņos neatkarīgie tiesneši tiesvedībā nonākušajās cilvēku tirdzniecības lietās saskata, ka iespējamie upuri neesot atradušies ievainojamības stāvoklī un ka viņi ir varējuši brīvi aiziet no attiecīgās situācijas.

Līdz ar to trūkst notiesājošu gala spriedumu šādās lietās, atzīmēja Nazarovs. Prostitūcijas lietās "meitenes pašas liek sludinājumus un noslēdz īres līgumu" par dzīvokli, kur tiek sniegti pakalpojumi, un nevienu tiesnesi nevar pārliecināt, ka klients gribēja izmantot savu varu pār seksuālo pakalpojumu sniedzēju, atzīmēja VP pārstāvis.

Savukārt Judins uzsvēra, ka saskaņā ar Operatīvās darbību likumu policijas rīcībā ir padsmit operatīvo darbību, tajā skaitā, iespēja veikt operatīvo eksperimentu, lai atklātu noziedzīgu nodarījumus par sutenerismu un cilvēku tirdzniecību. Reizē politiķis pieļāva iespēju, ka var gadīties, ka publiski izskan kāda informācija, ka prostitūcijas pakalpojumi sniedzēji atrodas ievainojamības stāvoklī, taču šīs informācijas sniedzēji, to nav pamatojuši, nav minējuši konkrētus gadījumus.

Sēdē notika arī domu apmaiņa par to, kuras personas prostitūcijas kontekstā būtu jāsoda. Komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš pauda, ka ir jāsoda pakalpojuma ņēmējs. VP pārstāvis Luberts savukārt norādīja, ka būtu jāsoda abas puses, kuras pārkāptu prostitūcijas ierobežojumus.

Iekšlietu ministrijas (IeM) pārstāve Agnese Zīle-Veisberga sniedza plašāku ziņojumu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu un pastāstīja par jau divkārt attaisnojošiem spriedumiem saistībā ar slaucēju darbu Vaidavas novadā. Pēc sākotnējā attaisnojošā sprieduma Augstākā tiesa to nodeva atkārtotai izskatīšanai iepriekšējā tiesu instancē, bet atkal esot sekojis attaisnojošs spriedums. Taču no tā, ko pastāstīja prokurors un no lietas materiāliem skaidri redzams, ka lietā cietušie cilvēki bija ievainojamības stāvoklī, kas ļāvis viņus ekspluatēt, norādīja IeM pārstāve.