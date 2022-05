Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - skolēnu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments" uzvarētāja

Izvērtējot fināla uzdevumos iesniegtās atbildes, pirmo vietu un galveno balvu ieguva komanda "Optrons UV" no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas. Otra zinošākā komanda bija "Zobrati" no Jelgavas 5. vidusskolas, savukārt trešo vietu ieguva komanda "Putns" no Rīgas 84. vidusskolas. Konkursā par uzvaru cīnījās arī komanda "MOm”" no Jelgavas 5. vidusskolas, "Andromeda" no Skrundas vidusskolas, "Gaismas nesēji” no Siguldas Valsts ģimnāzijas un "Kilovati" no Daugavpils Valsts ģimnāzijas.