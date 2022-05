Rets Ford GT Heritage sasists elementāras ātrumpārslēga kļūdas dēļ

Jaudīga superauto, piemēram, Ford GT nonākšana īpašumā un spēja to savaldīt pieder pie lietām, ar ko lepotos daudzi benzīngalvas. Turpretī, ja auto ir tikai īpašumā, taču pietrūkst iemaņu tā 550 zirgspēkus savaldīt, nelaime ilgi nebūs jāgaida. To uz savas ādas izbaudīja 50 gadus vecais Ford GT Heritage īpašnieks no Bokaratonas Floridā.