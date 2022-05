Linkaits aicina izmantot CSDD resursus, lai risinātu PMLP kapacitātes trūkumu

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā paredzēts, ka jau no šī gada personām, kuras ir tiesīgas saņemt valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, bija jāidentificējas ar eID karti, kas papildināta ar speciālu funkcionalitāti. Kā norāda Linkaits, neskatoties uz to, ka likums paredzēja šo karšu izsniegšanu no 2021.gada 1.marta, PMLP tās sāka izsniegt pērnā gada 28.decembrī. Līdz šim PMLP izsniegusi 111 000 jaunu personas apliecību, no kurām aptuveni 6% varētu būt izsniegtas minētajai pasažieru grupai.