ECT noraida čečenu ģimenes sūdzību pret Latviju par atteikumu ieceļot valstī

Tāpat ECT atzīmēja, ka, vērtējot konvencijā garantētās tiesības, liela nozīme ir pašu iesniedzēju rīcībai. Pievēršoties lietas faktiem, ECT secināja, ka konkrētajā gadījumā nav strīda par to, ka 2017.gada 24.novembrī Indras robežkontroles punktā VRS amatpersonas ir pienācīgi identificējušas iesniedzējus.

Tāpat ECT konstatēja, ka šīs sarunas vai intervijas ar iesniedzējiem notikušas krievu valodā, ko viņi saprata. Turklāt ECT arī piekrita valdības argumentam, ka lēmumu par atteikumu ieceļot Latvijā standartizēto formu izskaidro tas, ka visiem iesniedzējiem nebija vīzu ieceļošanai Latvijā un līdz ar to Eiropas Savienībā. Proti, lēmumos tika konkrēti norādīts, ka iesniedzējiem tiek atteikts ieceļot Latvijā, jo nav ieceļošanai derīga dokumenta - vīzas vai uzturēšanas atļaujas. Ņemot vērā šos apsvērumus, ECT atzina iesniedzēju sūdzības par konvencijas iespējamiem pārkāpumiem par nepieņemamam izskatīšanai.

Iesniedzēji izklāsta, ka VRS amatpersonas esot likušas viņiem izkāpt no vilciena un doties uz robežkontroles posteņa ēku, lai turpinātu dokumentu pārbaudi. Iesniedzēju ģimene tikusi ievietota atsevišķā telpā. Pēc aptuveni četrām stundām iesniedzēji tikuši informēti, ka viņiem ir liegts iebraukt Latvijā, un iesniedzēju pasēs tika iespiests spiedogs, kas apliecina, ka iebraukšana ir atteikta, jo nav ieceļošanai derīgu dokumentu. Iesniedzēji apgalvo, ka viņiem netika izsniegtas pieņemto lēmumu kopijas, jo viņi ir atteikušies šos lēmumus parakstīt. Pēc tam iesniedzēji tika aizvesti atpakaļ uz Baltkrievijas robežu.

Atbilstoši VRS apkopotajai informācijai un dokumentiem, 2017.gada 24.novembrī Indras robežkontroles punktā nav saņemts neviens patvēruma pieteikums no Krievijas pilsoņiem ne rakstveidā, ne mutiski. Šajā datumā Indras robežkontroles punktā VRS amatpersonas ir noformējušas un reģistrējušas lēmumus par atteikumu ieceļot Latvijā, jo nav ieceļošanai derīga dokumenta 29 Krievijas pilsoņiem, to starpā iesniedzēju ģimenei. Uz pieņemtajiem lēmumiem nav iesniedzēju paraksta, bet ir divu liecinieku paraksts par to, ka persona atteikusies parakstīt lēmumu.