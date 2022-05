Spokainā durvju aile uz Marsa

Patiesībā uz Marsa nupat kā 4. maijā norisinājās visu laiku spēcīgākā reģistrētā marsatrīce. Zinātnieki joprojām cenšas noskaidrot, kur bija tās epicentrs un kas to izraisīja.

Vērts pieminēt arī to, ka par spīti tam, ka attēlā šī Marsa durvju aile izskatās cilvēka augumā, tomēr patiesībā tā varētu būt vien dažus centimetrus liela. No šī attēla gan to pavisam droši nevar pateikt.