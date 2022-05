Aktuālais frontē ⟩ Ukrainas aizsardzības ministrs: Sākas jauna kara fāze

Krievijas karaspēks ceturtdien ar artilēriju apšaudīja bēgļu kolonnu, kura izbrauca no Hersonas apgabala, un vairāki bēgļi tika ievainoti, paziņoja Kirivijrihas pilsētas militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Vilkuls.

"Ar artilēriju tika apšaudīta mierīga bēgļu kolonna, kas no Berislavas puses izbrauca no Hersonas apgabala. [Krievijas karavīri] viņus no rīta sapulcināja, turēja apmēram tūkstoti mašīnu saulē un tikai pēcpusdienā sāka izlaist pa 200 mašīnu partijām, lai piesegtu savas militārās tehnikas pārvietošanos. Plkst.16 [Krievijas karavīri] deva nekrietnu triecienu mierīgai [bēgļu] kolonnai, kas jau atradās mūsu kontrolētā teritorijā Bila Krinicas rajonā," rakstīja Vilkuls savā "Telegram" kanālā.