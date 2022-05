Kas ir Zemes biezākais un plānākais slānis?

Tiesa, pateicoties zinātniskajiem instrumentiem un seismiskajiem viļņiem zemestrīču laikā, zinātnieki ir spējuši izveidot Zemes iekšienes karti. Mūsu planēta sastāv no četriem slāņiem: garozas, mantijas, ārējā kodola un iekšējā kodola. Augšējais slānis jeb Zemes garoza ir visplānākais – vidēji 30 kilometru biezumā zem sauszemes un tikai 5 kilometru biezumā zem okeāna. Dažās vietās zem sauszemes garoza var sasniegt arī 80 kilometru biezumu, rakstīts izdevumā "Mental Floss".

Mantija galvenokārt sastāv no cietiem iežiem, no kuriem lielākā daļa ir silīcija-skābekļa savienojumi jeb silikāti. Olivīns un granāts šeit spēlē nozīmīgāko lomu. Līdz ar silikātiem tur ir arī dzelzs, kālijs, kalcijs un citi elementi. Mantija arī ir ārkārtīgi karsta – no aptuveni 200 līdz 4000 grādiem pēc Celsija skalas.