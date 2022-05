Valsts kontrole: ne vienmēr valsts atbalsts ir pietiekami mērķēts

"Mēs noteikti pievērsīsim uzmanību, plānojot revīzijas, tam, cik mērķēti ir atbalsti un kā uzlabot to, lai līdzekļi tiktu izlietoti pēc iespējas efektīvāk. Ja atbalsts nav mērķēts, mēs iztērējam vairāk naudas, visdrīzāk, un mēs arī nesasniedzam tik labus rezultātus, jo tiem, kam to patiešām vajag, atbalsts paliek mazāks un līdz ar to tas mērķis netiek sasniegts," uzsvēra Irklis.