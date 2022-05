"Latvenergo" šogad Daugavā ielaidīs lašu un taimiņu mazuļus

Valsts zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavā audzētie lašu un taimiņu mazuļi tiek ielaisti Daugavā netālu no Ziemeļu mola bākas pēc AS "Latvenergo" pasūtījuma, tādējādi kompensējot zivju resursiem nodarīto kaitējumu no pašu darbības. FOTO: Paula Čurkste/LETA