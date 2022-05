Pasaulslavenas modes industrijas leģendas Rīgas modes nedēļā

"Frīks un šiks" ir krāsains deju un modes skates sajaukums daudzveidīgas mūzikas pavadījumā - no disko līdz pankam, piedaloties aktieriem, dejotājiem un cirka māksliniekiem; tā ir Žana Pola Gotjē sava veida grēksūdze. Īpaši šai filmai augstās modes mākslinieks ir radījis desmitiem kostīmu. Vārds "frīks" nosaukumā nav iekļauts nejauši - par frīkiem modes mākslinieks mīļi sauc cilvēkus, kuri ir apzinājušies un pieņēmuši to, ka ir atšķirīgi no citiem. "Visi mani frīki ir bijuši kopā ar mani jau kopš maniem pirmajiem soļiem modē: esmu devis iespēju uz mēles kāpt gan gariem, gan īsiem, tieviem un resniem, jauniem un veciem," stāsta Gotjē.

Filmu seansu cikls noslēgsies pirmdien, 30.maijā, plkst. 18.00 ar filmu "Martēns Maržela: viņš pats" (Martin Margiela: In His Own Words). Maržela vizuālās mākslas pasaulē ir neizmērojamas drosmes simbols. Gadu no gada viņš ne tikai nespēlēja pēc vispārpieņemtajiem notikumiem, bet radīja pats savus modes pasaules likumus - ar ierobežotiem resursiem, bet ar uzticamu piekritēju armiju. Šis beļģu dizaineris ir kļuvis par minimālisma virtuozu un vienu no sabiedrībā apspriestākajiem māksliniekiem.