"Mēs piedzimām noguruši, mūsu dzīve ir atpūtai" jeb - kā svinēt dzīvi Melnkalnē

Vidusjūras baseina pērle Melnkalne ir viena no senākajām Eiropas valstīm, kas lepojas ar brīnumainu dabu, Adrijas jūrā ienirstošajiem majestātiskajiem kalniem, bagātīgu vēstures mantojumu un viesmīlību. Tā tiek dēvēta par kalnu ieskautu dabas un vēstures dārgumu. Ilgi tā ir mitusi, ceļotāju nemanīta, taču pēdējos gados tā gūst arvien lielāku popularitāti. Un ne velti. Tie, kas tur viesojušies, iemīl to acumirklī un vēsta par to tālāk.