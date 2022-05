Pērtiķu bakas nav jauna slimība; uzliesmojumi bijuši arī līdz šim

Pērtiķu bakas nav jaunums; tās jau 1970. gadā Kongo Republikā aprakstīja kā slimību, ko izraisa pērtiķu baku vīruss (monkeypox virus). Pērtiķu baku vīruss pirmoreiz tika konstatēts 1958. gadā Dānijā, kad to diagnosticēja Statens Seruma institūta pērtiķiem – krabjēdāju makakiem. Tā arī radies vīrusa nosaukums “pērtiķu bakas” (angliski monkeypox). PVO skaidro, ka vīruss var inficēt cilvēkus, primātus un grauzējus. Pēdejo 50 gadu laikā Āfrikā, ASV un Eiropā vairākkārt bijuši slimības uzliesmojumi. Piemēram, 2018. gada septembrī Lielbritānijā 134 cilvēki nonāca kontaktā ar kādu pērtiķu baku pacientu, kā rezultātā sasirga četri cilvēki. Proti, nav pamata domāt, ka nesenie slimības gadījumi ārpus Āfrikas nebūtu varējuši izcelties dabiski, kā tas noticis līdz šim. Interneta platformās jau izskan apgalvojumi, ka slimības izplatība ir ieplānota. Vairākos ierakstos kā pierādījums izmantota kāda publikācija no bezpeļņas organizācijas Nuclear Threat Initiative (NTI):

NTI publikācija apraksta teorētisku simulāciju , kurā piedalījās eksperti no sabiedrības veselības, biotehnoloģiju un starptautiskās drošības jomām. Tās mērķis bija ar diskusiju palīdzību izzināt vājos punktus dažādu valstu un starptautisko organizāciju spējā reaģēt uz bioloģiska rakstura katastrofām. Simulācijā tika iedomāta situācija, kurā 2022. gada maijā bioteroristi izplata kādu neparasti spēcīgu pērtiķu baku vīrusa variantu izdomātā valstī Brinijā. Tika pieņemts, ka vīruss pēc tam izplatītos visā pasaulē.

Pērtiķu baku izvēle simulācijai, iespējams, nav nejauša, jo bakas vēsturē ir izmantotas kā bioloģiskais ierocis. Akadēmiskajā žurnālā International Journal of Infectious Diseases mikrobiologs un bioloģisko ieroču eksperts Kens Alibeks skaidro , ka baku vīruss kā ierocis izmantots jau kopš 14. gadsimta, kad tartaru karotāji esot ar katapultām metuši inficētus līķus, lai inficētu un novājinātu iekarojamo pilsētu iedzīvotājus. Pētnieki joprojām uzskata , ka baku vīruss (Variola vīruss) varētu tikt izmantots kā bioloģiskais ierocis. Tādēļ joprojām tiek izstrādātas un ražotas jaunas baku vakcīnas. Pērtiķu baku vīruss ir radniecīgs baku vīrusam, ko 1980. gadā izdevās pilnībā izskaust ar vakcinēšanās palīdzību. Tādēļ simulācijai izvēlēties fiktīvu pērtiķu baku vīrusa variantu nav nekas neparasts.

Dažādu pandēmiju izspēles jeb simulācijas tiek rīkotas regulāri jau kopš tūkstošgades sākuma. To mērķis ir spēt labāk sagatavoties pandēmiju kontrolei un saprast galvenos riskus. Viena no nesenākajām bija 2019. gadā Donalda Trampa prezidentūras laikā ASV Veselības ministrija organizētā nāvējošas pandēmijas izspēle Crimson Contagion. Scenārijs paredzēja, ka tūristi vīrusu atved no Ķīnas, saslimst 110 miljoni ASV iedzīvotāju, un vairāk nekā pusmiljons iet bojā. Izspēles laikā tika secināts, ka ASV ir vāji sagatavotas šādai situācijai.