Aktuālais frontē ⟩ Kaujas Donbasā sasniegušas maksimālu intensitāti; Harkivas apšaudē septiņi nogalinātie

"Hersonas apgabalā, Zaporižjas apgabala okupētajā teritorijā mēs redzam spēku pieaugumu, kas notiek karaspēka pārvietošanās rezultātā no Krimas pussalas teritorijas. Bet tas nāk tranzītā no Krievijas Federācijas. Un attiecīgi mēs redzam, cik spēcīgu karaspēka grupējumu Krievija šobrīd izvērš okupētajās Dienvidukrainas teritorijās," norādīja Skibickis, piebilstot, ka šajā grupējumā ir arī gaisa spēku un jūras spēku komponenti.

"Ir tāds iespaids, ka Kisindžera kungam kalendārā ir nevis 2022.gads, bet 1938.gads, un viņš domājis, ka runā ar auditoriju nevis Davosā, bet toreizējā Minhenē. Starp citu, reālajā 1938.gadā, kad Kisindžera kunga ģimene glābās no nacistiskās Vācijas, viņam bija 15 gadi un viņš visu lieliski saprata. Un toreiz no viņa nedzirdēja to, ka esot vajadzīgs pielāgoties nacistiem tā vietā, lai glābtos no viņiem vai cīnītos pret viņiem," uzsvēra Zelenskis.