Moller Auto ir viens no automašīnu tirgus līderiem Baltijā. Līdzās jauniem Audi un Volkswagen zīmola auto dīleru centros pieejams arī plašs mazlietoto auto klāsts. Par uzticamību Moller Auto zīmolam liecina arī pārdošanas dati, kas mazlietoto auto segmentā 2021. gadā Latvijā pieauga par 19%. Pozitīva tendence vērojama arī šī gada pirmajā ceturksnī, kad pārdošanas apjomi par 18% pārsniedza vidējo rādītāju pēdējo 12 mēnešu laikā.

Salīdzinot ar jauniem spēkratiem, mazlietotu auto segments Latvijas tirgū šobrīd ieņem vadošo pozīciju. Šāda auto iegāde nozīmē ne tikai draudzīgāku cenu, bet arī izteikti ātrāku pieejamību, atskatoties uz aizvadītā laika notikumiem, kur jaunu auto ražošanas procesu ietekmējusi gan pandēmija, gan kara radītie apstākļi. Taču lietoto auto segmentam ir sava ēnas puse, jo, iegādājoties auto no privātpersonas, pastāv risks, ka preces vērtība nav pielīdzināma patiesajam tehniskajam stāvoklim, turpretim Moller Auto dīleru tīkls piedāvā iegādāties spēkratus ar pārbaudītu vēsturi un garantiju.

Kopumā Moller Auto dīleru centros Baltijā pieejami aptuveni 450 mazlietotu auto modeļi. Pārsvarā, Volkswagen grupas automašīnas Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, kā arī Latvijā populārie BMW, Volvo un Opel. Spēkratu vecums variē no sešiem mēnešiem līdz 10 gadiem, jo klāstu veido mazlietotas automašīnas, kas kalpojušas kā pirmā iemaksa jauna spēkrata iegādei, klientu atgrieztas automašīnas pēc līzinga termiņa beigām, kā arī automašīnas, kas iegādātas izsolēs vai nākušas no ražotāju demo automobiļu parkiem. Savukārt, ja esošajā klāstā neizdodas atrast kāroto, dīleru centrā iespējams veikt pasūtījumu konkrētam modelim vai auto komplektācijai. Tirdzniecības konsultanti piedāvā atbilstošākos variantus no ārvalstu tirgus un parūpēsies par auto piegādi uz Latviju. Tas paver plašas izvēles iespējas, kuras parasti ierasts redzēt jauno auto segmentā. Piedāvājums attiecas gan uz iekšdedzes dzinēja auto, gan arī elektroauto, kuru iegādi kopš aprīļa sākuma daļēji iespējams segt ar valsts atbalstu.