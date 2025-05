Tuvāk datorspēļu virsotnēm ar Asus ROG Zephyrus G16

Šogad pie patērētājiem nonākušo Asus ROG Zephyrus G16 GU605 droši var dēvēt par vēl noslīpētāku, vēl pilnvērtīgāku iepriekšējo gadu modeļu versiju. Tajā nav tik revolucionāru izgudrojumu, lai acis izplestos izbrīnā, taču tehniskie parametri liks geimeru pulsam uzņemt tempu vien no domas, kā jaunais Intel Core Ultra 9 procesors un pavisam nesen prezentētā NVIDIA GeForce RTX 5080 grafiskā karte uzjundīs spēlēšanas prieku.

Vispirms aplūkosim ārieni, jo tieši dizains atšķir Zephyrus sēriju no daudziem citiem lieljaudas klēpjdatoriem. Par 2025. gada modeli ar pilnu pārliecību var teikt tieši to pašu, ko par tā priekšgājējiem – šis nav šauri specializēts dators, kura iznešana sabiedrībā lietotājam garantēs neizbēgamu spriedumu - «geimeris». ROG Zephyrus G16 dizains ir tik gaumīgs, ka tas iederas arī biroja telpās un sadarbības partneru sapulču zālē. Ja izslēdz šauro, mirgojošo Slash Lighting joslu, tad tā izskatās pēc glīta dizaina elementa uz gluda alumīnija vāka. Šī pielāgojamā 7 sekciju LED gaismekļu josla aizstājusi iepriekšējos modeļos iepazīto AniMe Vision, un ir mazāk uzkrītoša. Varētu teikt, ka ar šo izmaiņu Zephyrus vēl tālāk attālinājies no stereotipiska geiminga datora izskata.