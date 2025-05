Tu mīļā, mīļā māmiņa – kā mātes dienu svin pasaulē

Ikviens no mums sākas no mātes, mammas, māmiņas, mammuka vai māmulītes un māmiņu godināšana ir vieni no sirsnīgākajiem pavasara svētkiem, kurus ir iemesls svinēt katram. Kā atklāj dažu kultūru tradīcijas, šos svētkus vajag svinēt gan tad, kad māmiņa ir mums blakus, gan arī tajās reizēs, kad jau esam pieauguši un māmiņa ir tālu vai, iespējams, mājo tikai ģimenes sirdīs un atmiņās.