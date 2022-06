Nenoveco pāragri jeb sejas un dekoltē ādas kopšanas ābece vasarai

Attīrot šo zonu, kosmētiķe iesaka pievērst uzmanību roku kustībām un virzienam – no krūšu bedrītes uz augšu, uz zodu, savukārt sānu līniju virzīt uz leju – no ausīm līdz atslēgas kaulam, izvairoties no masējošām, smagnējām kustībām.