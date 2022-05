Izveidots rīks, kurā pieteikt savu mājokli bēgļu izmitināšanai

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis uzsvēra, ka šobrīd bēgļiem ir vairākas iespējas, kā Latvijā tikt pie pajumtes. Viens no variantiem ir bēgļu izmitināšana pašvaldību telpās vai viesnīcās. Šajā gadījumā valsts nosedz izmaksas līdz 15 eiro dienā.

Maija izskaņā mainījās atbalsta sniegšanas nosacījumi bēgļiem - saskaņā ar valdības lemto, no 25.maija maksa par bēgļu izmitināšanu tūrisma mītnēs tika samazināta no 20 eiro uz 15 eiro dienā, bet par bēgļu ēdināšanu - no 15 eiro uz 10 eiro. Pēc šāda lēmuma atsevišķas tūrisma mītnes paziņojušas, ka vairs nevar izmitināt savās telpās bēgļus.