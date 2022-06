Kariņš: Lai varētu atbalstīt Ukrainu, Eiropai sevi ir jāstiprina

Par aizsardzības spēju stiprināšanu Kariņš kā piemēru minēja Latviju, kas jau šobrīd velta 2,2% no iekšzemes kopprodukta ( IKP ) aizsardzībai un ir konceptuāli lēmusi tuvāko gadu laikā aizsardzības finansējumu palielināt līdz 2,5% no IKP.

Runājot par enerģētisko neatkarību, Ministru prezidents uzsvēra, ka vairāku desmitgažu laikā izveidojusies atkarība no Krievijas energoresusrsiem Eiropai rada gan ģeopolitiskus riskus, gan klimata pārmaiņu riskus.

"Mazinot atkarību no Krievijas energoresursiem, mums ir divi ceļi, kā to izdarīt -

vieglākais ceļš ir diversificēt energoresursu avotus, otrs, daudz sarežģītākais ceļš, ir ražot vairāk enerģijas no atjaunojamiem energoresursiem. Mums kā politiskam spēkam ir jāiestājas par to, ka, mazinot atkarību no Krievijas energoresursiem, tas notiek, izmantojot abus šos ceļus," pauda Kariņš.