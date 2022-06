Ukraiņu uzņēmēja: Mums bija plāns B, bet nebijām gatavi ne kara apjomam, ne ilgumam

2.jūnijā Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Rīgā notika pirmais sarunu cikls “NOVATORE Talks” par sieviešu ekonomiskās noturības un dzīvesspēka stiprināšanu kara laikā Economic resilience in times of war. Diskusija, kurā piedalījās uzņēmējas arī no Ukrainas, ir sagatavošanās 2022. gada 22. un 23. septembrī Rīgā gaidāmajai augsta līmeņa starptautiskai konferencei “NOVATORE Impact Summit” par sieviešu un sabiedrības ekonomisko spēcināšanu un noturību augstas krīzes apstākļos ekonomikā un biznesā.