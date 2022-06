Ministrija uzstāj, ka Latvijas valstspiederīgajiem nevajadzētu doties uz Baltkrieviju

"Ņemot vērā kontekstu, ka Baltkrievijai ir ciešas saites ar Krieviju, atkarība no tās un atbalsts gan ļaujot militāram spēkam izmantot tās teritoriju, gan resoriski, no Latvijas puses bija stingrs uzstādījums, ka Baltkrievija ir līdzatbildīga un arī pret to ir jāvērš stingri sankciju režīmi," sacīja Kalniņa-Lukaševica.

Tāpat no ES puses ir aizliegts eksportēt uz Baltkrieviju divējāda lietojuma preces. Sestajā sankciju kārtā papildus ierobežojumi ir piemēroti vairākiem uzņēmumiem. Savukārt no 14.jūnija no SWIFT tiks atslēgta "Belarusian Bank For Development And Reconstruction".