Finanšu ministrijā sākta dienesta pārbaude par rotāciju neveikšanu Valsts ieņēmumu dienestā

FM ieskatā, tas norāda, ka VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme nespēj efektīvi īstenot korupcijas un interešu konflikta mazināšanas pasākumus, kas izriet no auditos konstatētiem trūkumiem un secinājumiem.

Tāpat, iepazīstoties ar disciplinārlietas materiāliem un iesniegtajiem secinājumiem par vecāko muitas uzraugu Aināru Lipski, FM konstatēts, ka arī šeit VID lēmums ir "brāķis", kas būs jāizlabo. Tādēļ 2022.gada 8.jūnijā FM ir uzdevusi VID ģenerāldirektorei mēneša laikā veikt VID amatpersonas reputācijas izvērtējumu atbilstoši likuma par Valsts ieņēmumu dienestu 17. panta pirmo daļu, pieņemt atbilstošu lēmumu un nekavējoties par to informēt FM.

Tolaik tika aizturēti 29 darbinieki. No tiem 20 jau sēdušies uz tiesājamo sola, bet pret vairākiem darbiniekiem lietas izbeidza pierādījumu trūkuma dēļ. Daļa no muitniekiem no darba VID aizgāja paši, septiņus atbrīvoja uz disciplinārlietas pamata. Taču tikai vienā gadījumā VID pieņemtais lēmums par sodu mainīts un darbinieku nācies atjaunot dienestā.