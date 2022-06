VID pēc korupcijas skandāla atlaisto muitnieku Lipski atjaunos darbā tikai pēc Reira rīkojuma

Tolaik tika aizturēti 29 darbinieki. No tiem 20 jau sēdušies uz tiesājamo sola, bet pret vairākiem darbiniekiem lietas izbeidza pierādījumu trūkuma dēļ. Daļa no muitniekiem no darba VID aizgāja paši, septiņus atbrīvoja uz disciplinārlietas pamata. Taču tikai vienā gadījumā VID pieņemtais lēmums par sodu mainīts un darbinieku nācies atjaunot dienestā.