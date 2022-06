VID pārsūdz tiesas lēmumu par Gobzemam atcelto piemēroto sodu 9214 eiro apmērā

Gobzema apelācijas sūdzībā bija minēts, ka ir pārkāpts audita veikšanas termiņš. Kā to pamatoti konstatējusi pirmās instances tiesa, kuras motivācijai apgabaltiesa pievienojās, ievērojot audita termiņa pagarināšanu un audita termiņā neieskaitītos laika posmus, pieteicējam nodokļu audits veikts 120 dienas un nebija konstatējams audita termiņa pārkāpums.

Augstākā tiesa (AT) jau iepriekš bija atzinusi, ka saiknes esību starp izdevumiem un saimniecisko darbību parastā gadījumā formāli nodrošina grāmatvedības uzskaite, savukārt pēc būtības strīdus gadījumā var tikt vērtēti vairāki aspekti atkarībā no pašas saimnieciskās darbības veida un izdevumu rakstura. Piemēram, vai attiecīgie izdevumi pēc sava rakstura vispār ir attiecināmi uz saimniecisko darbību, un ja ir, vai to attiecināšana ir ticama konkrētajā gadījumā.