Šķība bāka, ko "aizmirsa" jūrā, un citi Sāremā salas brīnumi

Klases ekskursija uz Sāremā salu bija viens no pirmajiem ceļojumiem, ko atceros sevišķi spilgti. Līdz tam mūs regulāri veda uz dažādām putekļainām memoriālajām mājām, lika skatīties Blaumaņu, Veidenbaumu un Brigaderu guļamistabas. Taču ceļojums uz Sāremā 1990. gadu vidū šķita kaut kas īpašs un lielāks. Tas gan vēl bija laiks, kad čipsus un kolas autobusā pa ceļam patērējām vairāk nekā vīniņus un alus. Fotoalbumā glabājas ar “ziepeni” uzņemti attēli no Kuresāres pils un tā slavenā krātera, kas uz vietas vairāk izskatījās pēc zaļas peļķes. Vienu tā laika fotogrāfiju joprojām nespēju atšifrēt – es, ģērbusies ādas žaketē un sarkanos džinsos, ar stilīgu plastmasas maisiņu rokās cenšos atvērt smagas pils durvis. Šī, tāpat kā citas amatieru fotogrāfijas, liek uzdot jautājumus no “Tvinpīkas” žanra – kas toreiz notika, kurš to vairs atceras, un vai vajag.