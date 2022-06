Attēlā redzamais ir termālās segas gabals, kas, tur, visticamāk, nonācis pēc zondes nolaišanās 2021. gadā. Tiesa, ir visai pārsteidzoši to tur atrast, jo zonde nolaidās aptuveni divu kilometru attālumā no šī termālās segas gabala, kas parasti tiek izmantots, lai kontrolētu temperatūru. Vai tas tur nonāca uzreiz pēc nolaišanās, vai to vēlāk atpūta vējš, nav skaidrs.