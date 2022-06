Levits uzsver nepieciešamību mainīt sociālā atbalsta sistēmu un veikt citas strukturālās reformas

Politiķis atzīmēja, ka nākamā ziema būs smaga - pasaulē kāpj cenas energoresursiem un aug arī inflācija. Tā iemesls ir Krievijas karš pret Ukrainu. "Neskaidrība, nedrošība, bažas par to, kā katru no mums skars krīze, sabiedrībā ir ārkārtīgi augstas. Bet tikpat skaidrs ir arī tas, ka Latvijas valsts spēj un spēs palīdzēt saviem iedzīvotājiem," pauda prezidents.

Pēc prezidenta paustā, to, ka līdzšinējā sociālā atbalsta sistēma ir dārga un neefektīva, atzinuši arī starptautiskie eksperti. Levits norādīja, ka tā nav kalpojusi nevienlīdzības mazināšanai, kas Latvijā ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā (ES).

Valsts pirmā amatpersona vērsa uzmanību uz to, ka Latvijas savā attīstībā ilgstoši atpaliek no Lietuvas un Igaunijas, turklāt ar gadiem šī distance palielinoties. Pēc prezidenta paustā, to rāda skaitļi - pēc pirktspējas paritātes Lietuva ir 15.vietā ES, Igaunija 17.vietā, bet Latvija 23.vietā jeb piektajā vietā no beigām. Levita ieskatā, tieši strukturālas reformas ir tās, kas nav veiktas.