Faktomāts ⟩ Vai Ķīna tiešām uztvēra signālus no citplanētiešiem?

Tātad, pagājušajā nedēļā Ķīnas Zinātņu ministrijas oficiālajā zinātnes un tehnoloģiju izdevumā “The Science and Technology Daily” citēts zinātnieks un citplanētiešu mednieks Džans Tundzje, kurš vēsta, ka Pekinas universitātes pētnieku komanda - kuras daļa viņš ir - identificējusi divus aizdomīgu signālu kopumus 2020. gadā un vienu šogad. Abus signālu kopumus izdevies uztvert ar milzu radio teleskopu “FAST”. Tas debesīs meklē noteiktus signālus, kas varētu būt radīti mākslīgi. Teleskopa jutīgais aprīkojums spēj uztvert radiosignālus kosmosā un nošķirt tos no citiem fona trokšņiem.

Pēc tam, kad baumas par to jau bija pārņēmušas visu pasauli, stāsts no Ķīnas medija tika dzēsts.

Ja ne gluži viltus ziņa, tad no mušas pamatīgi uzpūsts zilonis bija apceļojis pasaules medijus, kamēr pats baumu vaininieks to klusītēm no savas platformas jau bija izdzēsis. Jā, arī es pats, izdevumā “Live Science” ieraugot ziņu, ka Ķīna uztvērusi signālus no citplanētiešiem, salecos krēslā un kāri uzklikšķināju uz raksta, kas šos visai “interesantos” laikus solīja padarīt vēl “interesantākus”.