Foto ⟩ "Jaunās vienotības" premjera amata kandidāts nākamajās Saeimas vēlēšanās būs Kariņš

Kariņš norādīja, ka patlaban nav indikāciju par to, ka Krievijas iebrukums suverēnā valstī varētu noslēgties tuvākajā laikā, tādēļ Ukraina ir jāturpina atbalstīt cīņā ar agresoru. Ukraina, Kariņa ieskatā, ir jāturpina balstīt ne tikai finansiāli un ar militāru aprīkojumu, bet arī politiskā līmenī. Viņš kā piemēru minēja savu un ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) paveikto, darba vizītēs ārvalstīs aktīvi uzstājot, ka Ukrainai ir jādod iespēja kļūt par Eiropas Savienības (ES) kandidātvalsti.

Vienlaikus Kariņš norādīja, ka ir jāturpina stiprināt Latvijas drošība. Jau ir pieņemts lēmums par aizsardzības budžeta palielināšanu līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta, tomēr, Kariņaprāt, nākamajos četros gados šī robeža varētu būt arī jāpaaugstina. Tāpat ir jāturpina arī aktīvs darbs pie tā, lai Latvijas sabiedrotie stiprinātu savu klātbūtni Latvijā, tostarp šeit izvietojot pastāvīgas kaujas grupas.

Kariņš arī pauda, ka karš Ukrainā valstīm, kuras līdz šim bijušas atkarīgas no Krievijas fosilajiem energoresursiem, dod iespēju izmantot fosilo kurināmo no citām valstīm vai attīstīt enerģētiku ar savā valstī pieejamajām iespējām. Līdzīgi esot arī Latvijai, kam, pēc Kariņa teiktā, jāizbeidz atkarība no Krievijas enerģētikas jūga, izmantojot enerģijas iegūšanai ūdeni, biomasu, vēju un sauli.