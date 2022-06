Nākamā gada maijā būs četras brīvdienas pēc kārtas

Kā liecina Labklājības ministrijas izstrādātais rīkojums "Par darba dienas pārcelšanu 2023.gadā", darba dienu no piektdienas, 5.maija, iecerēts pārcelt uz sestdienu, 20.maiju.

Rīkojuma projekts attieksies uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Pārējie darba devēji šādām izmaiņām var pievienoties atbilstoši saviem ieskatiem.