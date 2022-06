Aicina atsaukties brīvprātīgos darbam Ukrainas bēgļu atbalsta punktā Rīgas autoostā

Jauniešu organizācijas vadītājs stāsta, ka bēgļi šobrīd galvenokārt brauc no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām. Sākotnēji viņi nokļūst Krievijā, bet vēlāk, izkļūstot cauri Krievijas filtrācijas nometnēm, cenšas aizbraukt uz ārzemēm - turp, kur viņiem ir kādi paziņas vai tuvinieki. "Cilvēki, kuri bombardēšanas laikā atradās pagrabos, zaudēja tuviniekus, redzēja nāvi un vardarbību pavisam tuvu, stāsta šausmīgus stāstus. Viņi zaudēja visu, un daudzi no viņiem atrodas stresa stāvoklī," saka Morozovs, aicinot arī

Organizācija Young Folks LV nodrošina palīdzības punkta darbību trijās maiņās, pieteikumus brīvprātīgā darba veikšanai ir aizpildījuši jau teju 80 cilvēku. Bēgļiem ir nepieciešama visdažādākā palīdzība. Daudzi no viņiem brauc uz Liepāju - ar prāmi uz Vāciju, kas bēgļiem ir pieejams bez maksas. Mēs noformējam biļetes, palīdzam ar pārtiku un naktsmājām Rīgā. Ja cilvēkam pavisam nav naudas, mēs cenšamies samaksāt par hosteli no Young Folks LV budžeta. Maksājam arī par ēdināšanu, bet mūsu iespējas ir ierobežotas, tāpēc ļoti gaidām sabiedriskās ēdināšanas nozares pārstāvjus - iespējams, kādam ir iespēja nodrošināt bezmaksas ēdināšanu centrā vai sagādāt iepakotu ēdienu uz autoostu. Tāpat, ja cilvēkiem ir iespēja nodrošināt īslaicīgai naktsmītnei bēgļiem istabu vai dzīvokli netālu no Rīgas centra, mēs ļoti priecātos par to," atzīmē Aleksandrs Morozovs.