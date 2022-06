Video ⟩ Kompensācijas iedzīvotājiem un jaunās pedagogu darba samaksas dotācijas – ko lēma valdība

Jau vēstīts, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 509 ,,Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru” tika pieņemti aizvadītā gada augustā, bet spēkā stājās šī gada 1. jūnijā, lai jau jūlijā karavīri saņemtu jauno atalgojumu.

LM izstrādātajā rīkojuma projektā teikts, ka personām par saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā laikaposmā no šī gada 17.janvāra līdz 28.februārim slimības pabalstu piešķīra un izmaksāja no pirmās darbnespējas dienas. Tas attiecās uz tām personām, kurām bija derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras bija saņēmušas atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, un kurām tiek izsniegta darbnespējas lapa par saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos mājas karantīnā.

Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas datiem, no šī gada 17.janvāra līdz 28.februārim slimības pabalstiem tika izmaksāti 47 052 034 eiro, kas ir neierasti liela summa.

Līdz tam 653 475 eiro tika piešķirti par periodu no 2020.gada 16.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam, 1,15 miljoni eiro - par periodu no pērnā gada 6.novembra līdz 30.novembrim, bet 3,9 miljoni eiro - par periodu no pērnā gada 1.decembra līdz 31.decembrim.