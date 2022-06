Saņemti 32 kompensācijas piešķiršanas pieprasījumi par blaknēm no vakcīnām pret Covid-19

Patlaban tiek izvērtēts, vai konkrēto iesniegumu varēs virzīt tālāk uz nākamajiem izvērtēšanas posmiem, kuros padziļināti tiks vērtēta cēloņsakarība starp vakcīnas izraisīto blakusparādību un nodarīto kaitējumu cilvēka veselībai, tai skaitā šī kaitējuma smaguma pakāpi - vidēji smags vai smags kaitējums -, iesaistot arī ārstus speciālistus no universitāšu slimnīcām.

Kā skaidroja Veselības ministrijā, ar smagu kaitējumu definēti paliekoši veselības traucējumi, kas izraisa neatgriezenisku pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes būtisku ierobežojumu vai to zudumu, vai nāve, un ir tieši saistīti ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību.

LETA jau rakstīja, ka lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņem ZVA, kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.