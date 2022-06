Auto ražotāju fokusā joprojām kompaktklase: ar ko izceļas jaunākie modeļi?

Vēl viens fakts, kas apliecina ražotāja ambīcijas, ir tas, ka Peugeot 308 dzinēju arsenālu papildinājusi plug-in hibrīda versija. Populārā Lielbritānijas medija What Car? eksperti, kuri nesen izmēģināja šo auto, norāda, ka tieši spraudņa hibrīda tehnoloģija varētu kļūt par nopietnu priekšrocību konkurencē ar tādiem modeļiem kā Volkswagen Golf un Toyota Corolla, kuru klāstā šādas modifikācijas nav. Savukārt carwow.co.uk eksperti uzskata, ka viens no šī modeļa trumpjiem ir arī pievilcīgāks un greznāks dizains.

"Salīdzinot SUV un kompaktās klases cenas, var pamanīt, ka hečbeka gadījumā pircējs par vienu un to pašu summu tiks pie nedaudz lielākas un labāk aprīkotas mašīnas. Piemēram, B segmentā esošā Ford Puma ar augstāku klīrensu ir vizuāli ļoti pievilcīga, taču par to pašu naudu ir iespējams iegādāties C segmenta Ford Focus, kurš ir ietilpīgāks visos aspektos un kurā ir vairāk ekstru. Un šis nav vienīgais piemērs. Teiksim, ja izmēģināt Volkswagen krosoveru Taigo un pēc tam uzreiz pārsēžaties astotās paaudzes golfā, gaidiet pārsteigumu. Hečbeks šķitīs kā augstākas klases auto, jo apdares materiāli ir manāmi labāki, braukšana patīkamāka, un, ja skatāmies no tehniskā viedokļa, arī šajā ziņā Golf ir attīstītāks," stāsta Guntars Pulss.