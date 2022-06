Zaļais – vienmēr modē! Kā izvēlēties apģērbu ilgtspējīgi?

Un te nonākam pie lieliskas iespējas, ko citiem sagādā tie, kuri savus aktualitāti zaudējušos dārgumus neizmet miskastē: labi apģērbi no speciālajiem konteineriem nonāk labdarībā vai lietotu apģērbu otrās iespējas veikalos, tautā sauktos par second hand vai humpalām. Un nebūt nevajag par to vīpsnāt! Pirmkārt, tas ir veids, kā mazināt atkritumu daudzumu poligonos, otrkārt, te patiešām ir atrodami unikāli, neparasti apģērbi, kas atšķiras no lielo zīmolu masu produkcijas. Jābruņojas tikai ar pacietību, un vari atrast gan lieliskus eksemplārus ar oriģinālo birku, gan lietotas, bet joprojām ļoti labā stāvoklī esošas drēbes, kādu nebūs nevienam citam. Turklāt vari būt drošs – ja, piemēram, astoņdesmito gadu manta ir izturējusi laika pārbaudi, to varēs valkāt vēl krietni ilgi. Un arī cena ir svarīgs faktors – lietotu apģērbu veikalos vari iegādāties mantas par desmit un pat vairāk reižu mazāku summu, nekā sākotnēji par to izdevis pirmais īpašnieks. Vairākus simtus vērts zīmola kostīms par dažiem desmitiem eiro? Izklausās vairāk nekā labi!