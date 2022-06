Sasauļojies nenozīmē veselīgs jeb sarežģītā saules aizsardzības aritmētika

„Ja nu tomēr negribas paturēt prātā visas smalkās nianses par ādas aizsarglīdzekļiem, tad drošāk tos iegādāties aptiekā, kur vienlaikus iespējama arī mediķa konsultācija, jo mēs, farmaceiti, tādi esam,” teic „Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka. Viņa skaidro, ka aptiekā ir pieejams ne tikai pilns kosmētikas spektrs ar dažādiem SPF faktoriem, bet arī to dažādība – gan pēc faktūras, gan lietojuma. Piemēram, ir daudz līdzekļu tieši sejas ādai, kas turklāt ir veidoti, ņemot vārā ādas tipu, dažādas vajadzības, pielāgoti ādai ar problēmām – akne, pigmetācija, sebuma kontrole, tai skaitā arī ar tonējošu efektu, papildina farmaceite.

Saules aizsarglīdzekļi var būt krēms, fluīds vai eļļa, tāpat tie var būt izsmidzināmi. Svarīgi ņemt vērā, kādā dzīves situācijā to lietojam – ikdienā, kopā ar dekoratīvo kosmētiku vai atpūtā pie ūdens. Atsevišķs plaukts noteikti būs atvēlēts bērniem. Gan zīdaiņiem, gan pusaudžiem. Daudzi bērnu SPF aizsargkrēmi ir ar zilo nokrāsu, kas palīdz kontrolēt, lai krēms klāj katru ķermeņa daļu. Tā kā parasti aizsarglīdzekli uzziežam, jau esot dabā un saulē, nozīmīgs ir tā iepakojums, kas jau laikus jāņem vērā. Piemēram, ja jāmēro lielāks ceļa gabals kājām, jāapdomā par mini iesaiņojumu. Savukārt bērniem, šķiet, ērtāk lietojami ir izsmidzināmie līdzekļi, kas ērti atjaunojami pēc katras peldes. Lai gan liela daļa līdzekļu ir ūdensnoturīgi, jāatceras, ka līdzekļa uzklāšana nenodrošina aizsardzību uz visu dienu. Bērna gadījumā, it īpaši atpūtā pie ūdens, ieteicams vēl mājās pirms došanās atpūsties vai uz treniņu, kad vēl nav saskare ne ar smiltīm, ne ūdeni, kārtīgi uzklāt aizsargkrēmu, bet, atrodoties dabā, to regulāri atjaunot ar aerosola veida izsmidzināmo līdzekli. Ja vēlamies iegādāties kvalitatīvu līdzekli drošā iepirkšanās vietā, tad aptieka tāda noteikti ir, piebilst Ieva Turonoka.