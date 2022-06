Savvaļā atrasts liels retums – divgalvaina čūska

Dzīvnieki, kuri piedzimuši ar divām vai vairāk galvām, cieš no policefālijas. Reptiļiem šis stāvoklis novērojams biežāk nekā zīdītājiem, un viens no iespējamajiem iemesliem, kas to izraisa, ir embriju nepilnīga atdalīšanās attīstības laikā.