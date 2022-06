Daugavpils dome nolemj ST apstrīdēt totalitāro režīmu slavinošu objektu demontāžu

Pašvaldībā skaidro, ka pieņemtā likuma 4.panta otrā daļa, 5.panta otrā un piektā daļa, kā arī 8.panta pirmā daļa pirmšķietami neatbilst Latvijas Satversmes 1. un 101. pantam - pašvaldības principam, kas aptver minimālo prasību kopumu attiecībā uz vietējās pašpārvaldes organizāciju demokrātiskā tiesiskā valstī. Viens no vispārējiem tiesību principiem, kas izriet no demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas - Satversmes 1.panta -, ir labas likumdošanas princips, kas neesot ievērots, pieņemot likumu, rakstīts lēmumprojektā.

Pašvaldība uzskata, ka likuma 4. panta otrā daļa un 5.panta otrā un piektā daļa uzdod pašvaldībai īsā termiņā izpildāmu uzdevumu demontēt iepriekšminētos objektus, iejaucoties pašvaldības patstāvībā vietējās varas realizācijā un izslēdzot pašvaldību no lēmuma pieņemšanas par demontējamajiem objektiem, tādējādi neparedzot lēmuma pielāgošanu vietējiem apstākļiem. Likuma 4.panta otrajā daļā uzliekot pašvaldībai pienākumu daļēji finansēt minēto objektu demontāžu, tiekot pārkāpta pašvaldības finanšu autonomija un pārkāpts pašvaldības princips tādā aspektā, ka tas paredz atbilstošu konsultēšanos ar vietējo varu par jautājumiem, kas uz to attiecas, kas izriet no Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestās daļas, kā arī tiekot pārkāpts labas likumdošanas princips.