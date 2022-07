Rietumu sankcijas nav skārušas vismaz 30 Krievijas militārās rūpniecības magnātu

Viens no šādiem bruņojuma magnātiem ir Alans Lušņikovs - akciju sabiedrības "Koncern Kalašņikov" lielākais akcionārs. Pēc pārbaudītiem datiem, Lušņikovam pieder 75% šī uzņēmuma akciju. Lai gan pret šo uzņēmumu jau 2014.gadā tika noteiktas ASV sankcijas, bet šogad sankcijas pret to noteica arī ES un Lielbritānija, koncerna faktiskais īpašnieks no tām nav cietis.