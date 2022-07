Mājas fasādes atsvaidzināšana: no vīzijas līdz plāna īstenošanai

Viens no būtiskākajiem eksterjera elementiem ir glītas un stilīgas ārsienas. To pārkrāsošana var palīdzēt atsvaidzināt koptēlu bez īpašas piepūles. Tas ne tikai ļauj iekļauties modes tendencēs, bet arī pasargāt māju no ārējo faktoru nelabvēlīgās iedarbības.

Ja māja ir no koka, eksperti iesaka, izvēloties krāsu, pievērst uzmanību tam, vai vēlaties saglabāt tekstūru, lai pārklājums būtu daļēji caurspīdīgs, vai arī vēlaties krāsot koku ar krāsu. Krāsa, kas pilnībā pārklāj koksni, vairāk pasargā to no klimata ietekmes, neļaujot netīrumiem un ūdenim iekļūt krāsotajā virsmā. Ja tomēr nevēlaties pilnībā nosegt koka virsmu, varat izvēlēties alternatīvu krāsošanai - lazūru. Tas ir caurspīdīgs pārklājums, kas dziļi iesūcas kokā, piesūcina to, izceļ koka skaistumu un pasargā to no ultravioletajiem stariem un atmosfēras ietekmes.