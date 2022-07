Aktuālais frontē ⟩ Okupanti 55 reizes apšauda Sumu apgabalu; Zelenskis pieprasa Rietumiem modernas pretraķešu aizsardzības sistēmas

Plkst.4 no rīta tika ziņots par vairāk nekā 25 stobru artilērijas šāviņu sprādzieniem pie Seredina-Budas pilsētas. Šajā apšaudē tika nodarīti postījumi divām privātmājām un elektropārvades līnijai.

Šostkas pilsētā ap plkst.4 no rīta divas raķetes trāpīja rūpniecības uzņēmumam, to iznīcinot. Tika arī ievainots viens cilvēks.

Šaliginas ciemata pašvaldībā ap plkst.5 no rīta tika fiksēti astoņi sprādzieni, bet pēcpusdienā - vēl apmēram 15, kurus izraisīja apšaudes ar reaktīvajām zalvju uguns sistēmām. Vakarā šajā pašvaldībā tika fiksētas vismaz astoņas apšaudes ar mīnmetējiem, kā arī bezpilota lidaparāta nomests šāviņš.

Visas apšaudes tika veiktas no agresorvalsts Krievijas teritorijas.

Līdz gada beigām pasargāt valsti no Krievijas raķešu triecieniem ir viens no svarīgākajiem Ukrainas valdības uzdevumiem, norādīja Zelenskis.

"Taču šī uzdevuma izpilde ir atkarīga ne tikai no mums, bet arī no mūsu fundamentālo vajadzību izpratnes no mūsu partneru puses," piebilda prezidents.