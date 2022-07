Rēzekne kļūst par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidējošo pilsētu

Šīs abas krīzes bija liels izaicinājums valstspilsētu sadarbības spējām, lai kopīgi izdiskutētu un rastu risinājumus darbiem, kas gūlās uz valstspilsētu pleciem, piemēram, Ukrainas bēgļu izmitināšanas un sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšana. Šajā prezidentūras gadā ir iezīmējies arī, ka pašvaldību vadītāji ir krīzes menedžeri, ko tiešā veidā parāda Ukrainas pašvaldību vadītāju darbs kara apstākļos un ar to saistīto jautājumu risināšana.

Pašvaldību un to vadītāju spēja pieņemt lēmumus sarežģītos apstākļos, spēja sargāt savus iedzīvotājus, manuprāt, ir tas, ko mēs kā biedrība varam veicināt un pilnveidot, lai būtu gatavāki krīzēm gan no civilās aizsardzības viedokļa, gan arī no praktiskā viedokļa,” prezidentūras gada noslēgumā par darbu divu krīžu ietekmē izteicās Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.