TVNET skaidro: kā varētu izskatīties valsts aizsardzības dienests?

Pagaidām gan nav skaidrības, kā varētu notikt jauniesaukto izloze. Ministrs preses konferencē norādīja, ka cerība ir izmantot moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas. Kā tas tiks realizēts praksē - par to vēl būs jāspriež.

Šī dienesta garums paredzēts 11 mēneši, pluss viens brīvlaika mēnesis, un tas sastāvēs no trīs daļām - trīs mēneši kareivja pamatapmācības kurss, trīs mēneši militārās specialitātes apmācība un piecu mēnešu garš dienests Nacionālo bruņoto spēku vienībā. Pagaidām paredzēta arī kompensācija par šo dienestu - 400 eiro mēnesī.

Otrais veids, kā iziet valsts aizsardzības dienestu, varētu būt iestāties Zemessardzē, noslēdzot piecu gadu līgumu, kas paredz klātienes mācības 20 dienas gadā. Trešais veids paredzēts iziet vada komandiera kursu augstskolā. Šeit gan jāņem vērā, ka tas nav tikai viens papildu kurss jau esošajam mācību plānam. Vada komandiera apmācības regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 48 "Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība". Tajos noteikts, ka speciālā militārā apmācība tiek organizēta trīs posmos, no kuriem vada komandieris ir pēdējais posms.

Pēdējais dienesta veids ir alternatīvais dienests. Šobrīd vēl nav skaidrs, ko tieši nozīmē vai sevī ietver alternatīvais dienests. Pēc AM sniegtās informācijas, tas nozīmē darbu kādā no trīs - labklājības, iekšlietu, veselības - ministriju struktūrām. Kā skaidro Gnēze par alternatīvā dienesta izpausmēm vēl būs jāspriež. "Jāņem vērā, ka Valsts aizsardzības dienests vēl ir izstrādes stadijā – par to būs jālemj Ministru kabinetam un Saeimai.