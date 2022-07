Par slepenu sadarbību ar ārzemniekiem Krievijā draudēs bargi cietumsodi

"Izmaiņas ir adekvāta un savlaicīga atbilde uz izaicinājumiem, ar kuriem pašlaik saskaras mūsu valsts," uzsvēra Valsts domes drošības un pretkorupcijas komitejas priekšsēdētājs Vasilijs Piskarjovs no valdošās partijas "Vienotā Krievija".

Turpmāk informācijas vākšana, glabāšana un nodošana ienaidniekam, kas to var izmantot pret Krievijas bruņotajiem spēkiem, tiks uzskatīta par spiegošanas veidu, un par to varēs tik piespriests no 10 līdz 20 gadiem ilgs cietumsods.